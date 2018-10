A Moncalvo piace lo Street Food Festival

Street Food Festival: un successo

Grande successo di pubblico a Moncalvo per lo Street Food Festival che si è tenuto nello scorso fine settimana. L’evento promosso da AICI, l’Associazione italiana dei Cuochi Itineranti, ha portato su piazza Carlo Alberto una quarantina di stand di specialità gastronomiche e di bevande provenienti da tutto il mondo.

Non è mancata, infatti, la rinomata paella valenciana o l’hamburger statunitense. Accanto a queste specialità internazionali anche molti piatti provenienti dalla nostra tradizione culinaria come arrosticini, grigliate miste di carne, risotto al castelmagno e i più svariati tipi di dolci italiani come i classici cannoli siciliani.