Consegnati dalla Nuova Provincia i premi didattici alla scuola Pascoli

Consegnati i premi di “Tanti auguri mamma” alla scuola Pascoli

Giovedì mattina l’editore della Nuova Provincia e il direttore Flavio Duretto, hanno consegnato il materiale didattico alla scuola “Pascoli” legato all’iniziativa indetta dal giornale “Tanti auguri Mamma”.

Un ringraziamento particolare va alla maestra Adriana Zullo, l’insegnante di riferimento che ha svolto un valido lavoro di coordinamento.

Tutte le scuole che hanno preso parte a questa iniziativa di successo riceveranno una risma di carta e una confezione di pennarelli per ogni classe partecipante. Ad attendere i rappresentanti della Nuova Provincia, oltre alle insegnanti, anche gli scolari (tutti, dalla prima alla quinta, più l’unica classe della scuola materna), che hanno ritirato di buon grado gli omaggi offerti dal giornale.

I numeri del successo

Ottimo successo anche quest’anno per la nostra iniziativa giunta ormai al quarto anno. Qualche numero? 28 scuole aderenti (12 materne e 16 elementari), 152 classi (106 della scuola primaria e 46 della scuola materna) per un totale di 3293 bambini che sulla Nuova Provincia di venerdì 10 maggio scorso hanno dedicato ben 2080 messaggi e 965 disegni alle loro mamme.

Ma questa non è l’unica iniziativa della Nuova Provincia dedicata alle scuole.

W la scuola

Il nostro giornale è vicino al mondo scolastico anche con un’ulteriore iniziativa, denominata “W la scuola”, che si sta avviando al capolinea. Ogni settimana, da gennaio a maggio, sulle pagine del giornale è stato pubblicato un buono che doveva essere ritagliato dai bambini e dalle famiglie per dare la possibilità agli istituti scolastici di scegliere i premi sul catalogo “W la scuola” pubblicato on line.

Date da ricordare

Il termine di consegna a scuola di tutti i coupon ritagliati è la giornata di domani, sabato 8 giugno.

Il 25 giugno è il termine ultimo per richiedere i premi tramite il sito “www.wlascuola.com”, mentre venerdì 28 giugno è il termine per la consegna dei buoni raccolti presso gli uffici de La Nuova Provincia.

Come richiedere i premi.

Entro e non oltre il 25 giugno ogni scuola aderente dovrà collegarsi al sito www.wlascuola.com, accedere alla propria area riservata inserendo il codice meccanografico della scuola e la password scelta in fase di registrazione ed effettuare la richiesta dei premi tramite l’apposita procedura guidata.

Dopo tale data non potranno più essere richiesti.

Al termine il referente dell’iniziativa riceverà una e-mail sulla casella di posta inserita in fase di registrazione che dovrà essere stampata e consegnata presso gli uffici de La Nuova Provincia in busta chiusa insieme ai coupon originali entro il 28 giugno.

La busta dovrà riportare all’esterno i seguenti dati obbligatori: denominazione della scuola, indirizzo e codice meccanografico.