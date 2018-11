Moncalvo in diretta su RaiTre: collegamento con la Nuova Provincia

Raitre, diretta da Moncalvo

Due Telegiornali Regionali della Rai dedicati a Moncalvo. È successo venerdì scorso, quando, durante le edizioni delle 14 e delle 19.30, la rubrica settimanale del “Tg Itinerante” è stata mandata in diretta dalla cittadina aleramica.

Ben nove minuti, nell’edizione del pomeriggio, e otto, in quella della sera, hanno raccontato storia, società, cultura, economia e tradizioni della più piccola città d’Italia. I servizi, realizzati dalla Testata Giornalistica Regionale della Rai, si sono concentrati sui tartufi, sui vini e sul Palio appena vinto.

La Nuova Provincia in diretta

Anche “La Nuova Provincia” è stata chiamata a collaborare all’evento con il corrispondente di zona Diego Musumeci, a cui è stato chiesto di raccontare le prospettive future di sviluppo del territorio. Il “Tg Itinerante”, da qualche anno, è in onda all’interno dei telegiornali regionali di Marche, Campania e Liguria.

Dall’aprile 2018, è attivo anche in Piemonte, nelle giornate di venerdì, durante l’anno, e di sabato in estate. Il progetto è nato grazie alla precisa volontà del caporedattore Tarcisio Mazzeo che, dalla fine del 2017, è arrivato a dirigere il TGR Piemonte proprio dalla Liguria, regione in cui il servizio funziona egregiamente già da qualche tempo.