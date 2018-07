Concerto nu jazz e passeggiata teatrale per aprire il festival “Paesaggi e oltre”

Teatro e musica d’estate

Con un doppio appuntamento prende il via nel fine settimana la 17esima edizione del festival “Paesaggi e oltre”, teatro e musica d’estate nelle terre dell’Unesco, promosso dall’Unione collinare “Tra Langa e Monferrato”, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CrAsti e Fondazione Crt. Dieci appuntamenti nei paesi di Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole e Montegrosso, con la direzione artistica e organizzativa del Teatro degli Acerbi, per un “teatro fuori dai teatri”: «Prove d’artista, teatro popolare e narrazione, musica nel e per il paesaggio, legate quest’anno dal tema del viaggio, nelle sue declinazioni».

Questa sera a Loreto di Costigliole

Il primo appuntamento è per questa sera, sabato, alle 21,30, sul piazzale del Santuario di frazione di Loreto di Costigliole: in programma il concerto “Lo chiamavano jazz. Da Carosone a Paolo Conte”, con Patrick Mittiga & The Swing Crew. Un omaggio musicale alle stelle e alle vallate, sul piazzale alla sommità della borgata, a fianco dell’aereo militare del sacrario regionale dell’arma aeronautica, per l’apertura emozionale del festival nel paesaggio di colline, scorci, vigne e boschi.

Uno spettacolo musicale in pieno stile nu jazz, in cui i protagonisti portano ai giorni nostri la grandezza e lo splendore di un’epoca indimenticabile: i musicisti traghetteranno il pubblico in un moderno varietà che si sviluppa tra sketch, racconti e performance ad effetto. Blues, swing, soul, pop e latin in un viaggio che include musiche di grandi artisti come Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, ma anche Modugno, Morandi, Ranieri e molti altri artisti italiani.

L’ingresso è gratuito. Info: tel. 339/2532921.

Domani sui sentieri di Coazzolo

Nel pomeriggio di domani, domenica, alle 18, protagonisti di “Paesaggi e oltre” saranno, nella tradizionale passeggiata tra i sentieri di Coazzolo, gli attori Emanuele Arrigazzi, Patrizia Camatel e Fabio Martinello, in scena con l’inedita creazione “Viaggio al termine dell’incanto”. Si tratta di una passeggiata teatrale di circa 7 chilometri sul sentiero naturalistico della Madonna del Carmine, con arrivo alla Chiesetta del Moscato recentemente dipinta dall’artista britannico David Tremlett.

«Nella suggestiva cornice naturalistica del sentiero, un viaggio teatrale e performativo in cui la magia e la fiaba sono il tema dominante – spiegano gli organizzatori – Una fiaba itinerante contemporanea, ma magica e incantata, per toccare sia i grandi che i piccoli, attraverso il racconto, la musica, gli odori, i sapori e il tatto e l’odorato. Un percorso pieno d’indizi come in una caccia al tesoro, tra filastrocche, monologhi, dialoghi, trasformazione e rinascita».

La partecipazione alla passeggiata teatrale è gratuita, con possibilità di cena alla Madonna del Carmine (a pagamento). Ritrovo in piazza Vittorio Emanuele III alle 17,30. Info: tel. 380/3120182. Gli spettatori che percorreranno le varie tappe del viaggio nel festival potranno avere il “passaporto paesaggieoltre” in cui collezionare un timbro di “visto” per ogni evento ed inoltre potranno “raccontarlo” sui social.