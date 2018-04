Concorso Futurando

Si è chiusa la XIV edizione di Futurando, concorso nazionale di danza promosso dal Centro Danza Futura di Casale Monferrato, svoltosi lo scorso fine settimana al Teatro Alfieri.

Al concorso hanno preso parte circa 500 giovani danzatori provenienti da tutta Italia, con una buona partecipazione anche delle scuole di danza del territorio locale.

I vincitori di sabato

La giornata di sabato ha visto come vincitori Martina Scaglione del Balletto Teatro La Fenice di Alessandria per la sezione solisti classico categoria baby e di Giulia Gavoci di Ballet Studio Bergamo per la sezione solisti classico categoria juniores under. La sezione passi a due classico ha visto nuovamente come primi classificati due allieve del Balletto Teatro La Fenice di Alessandria: Martina Scaglione e Matilde Baricchi.

La sezione gruppi classico ha visto al primo posto il My Day Academy di Asti per la categoria baby e il Ballet Studio Bergamo per le categorie juniores e seniores, vincitore anche del premio speciale della critica, conferito ad Anna Gambirasi per l’interpretazione di “Giselle”.

La sezione gruppi, dedicata alle danze di carattere, ha visto, invece, al primo posto la scuola Annie Royal Academy di Asti con la coreografia Kalinka.

I riconoscimenti di domenica

Numerose le coreografie che si sono alternate in palcoscenico, con ritmi molto serrati, anche nella giornata di domenica, che ha visto l’affermazione, in molte sezioni e categorie, della scuola mantovana Officina delle Arti, vincitrice anche del premio speciale della critica, e della Cinderella School of Ballet di Castellfranco Veneto, che ha ottenuto il primo premio della sezione solisti seniores e della sezione gruppi categoria seniores.

Primo premio assoluto

L’edizione 2018 si è chiusa con l’assegnazione del primo premio assoluto del concorso che è stato conferito a Martina Scaglione del Balletto Teatro la Fenice di Alessandria.

Numerose, poi, le borse di studio assegnate agli allievi più meritevoli, che avranno la possibilità di svolgere, percorsi di studio e di perfezionamento in Italia e all’estero accanto a docenti e coreografi di livello internazionale, molti dei quali presenti al concorso in qualità di giurati.