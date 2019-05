Martina Ornamento, 10 anni, ha vinto la Nota d’oro

La Nota d’oro

Martina Ornamento, giovane e brava cantante di 10 anni proveniente da Imperia, è la vincitrice della 45esima edizione della Nota d’oro, manifestazione canora organizzata a San Damiano per bambini di età compresa fra i 3 ed i 12 anni.

In una sala colma di pubblico si sono esibiti nel corso di tre serate ben trentuno bambini provenienti da diverse località del Piemonte e della Liguria.

Giovedì sera vincitrice della “Nota d’argento” è stata Giada Mamone, mentre venerdì il medesimo premio è toccato a Martina Ornamento, che con la canzone “Prendi un’emozione” ha raddoppiato il suo successo nella finale di sabato.

Il premio speciale “Beppe Tarasio” è stato invece assegnato a Pierlorenzo Patti, che ha cantato “Il contadino”.

I cantanti

Sono saliti sul palcoscenico del “Cristallo”, come sempre diretti da Luigina Rabino ed accompagnati dal coro e dall’orchestra delle Diapason, i seguenti piccoli cantanti: Gabriele e Letizia Maranzana (4 e 8 anni), Pierlorenzo Patti (6 anni), Nicolò Capra (7 anni), Giada Mamone (8), Diego e Matteo Marolo (9 anni), Giorgia Modena(9), Arianna Modena e Francesca Forestello ( 9 e 10 anni), Vittoria Pelassa (10), Alice Galfo (11), Francesca Bussolino (11), Cristina Barbero (12) e Federica Forestello (11), Sofia Paruzzo (8), Francesco Nobile (5), Michela, Martina e Lorenzo Bolle (3-4-7 anni), Anna Rebuffo (9), Cecilia e Marta Baldini (7 e 9), Sofia Ramello (9), Martina Ornamento (10), Cecilia Nobile e Sofia Brosio (10 anni), Vittoria Iorillo (10 anni), Manuela Diana (10), Luna De Venuto (11) e Giorgia Picollo (11).

Come sempre, la “Nota d’oro” è stata caratterizzata dalla grande partecipazione di pubblico, dall’entusiasmo e dalla serietà dei bambini, i più grandicelli dei quali hanno sostenuto con un tifo quasi da stadio gli amici e concorrenti nelle loro esibizioni. Fra le cantanti più piccole, invece, dopo un paio d‘ore di spettacolo, non è mancata neppure la bimba chi si è rifugiata fra braccia femminili a prendersi le coccole. La serata del gran finale è stata presentata da Sonia De Castelli ed ha avuto come ospiti i piccoli ballerini della “Baby dark” di San Damiano, la “Baby dance” ed i cori “Scuola di San Giulio” e “LaDoReMi” di San Damiano.

La manifestazione è stata interamente registrata in audio e video: le fotografie sono reperibili presso il “Mago di Oz” di San Damiano, in piazza Libertà, mentre le riprese andranno in onda su Rete 7 (che le trasmetterà in quasi tutta Italia) e sul canale 825 di Sky People.