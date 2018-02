Alfieri Football, presentazione in grande stile

Alfieri Football

Alfieri Football. Pomeriggio di presentazione nella magnifica location e del castello di Govone per l’ambiziosa ed entusiasta formazione di football americano dell’Alfieri Asti. Il sodalizio presieduto da Luca Lupano ha presentato gli obiettivi e gli scenari della stagione agonistica prossimamente al via. Sono intervenuti in molti, tra appassionati e addetti ai lavori, che hanno ascoltato attentamente la conferenza stampa diretta da responsabile della comunicazione Maurizio Florian, che si è alternato al microfono con il presidente, con Carla Pescatori, e con il nuovo difensive coordinator, Gianni Brenna. Brenna È un nome di spicco del football italiano, fresco di titolo tricolore con la formazione piemontese dei Blacks e darà sicuramente un contributo prezioso alla crescita del sodalizio.

Giovani al centro

Giovani al centro nel programma del club. Come hanno giustamente sottolineato i dirigenti dell’Alfieri, è fondamentale per la crescita di questo sport ad Asti in Piemonte lo sviluppo di un progetto giovanile, che si baserà con una serie di iniziative con le scuole locali e attraverso partite di Flag Football.

Calendario

Parecchia sfortuna agli albori della stagione per la formazione che parteciperà al campionato di football a nove. Ci sono infatti infortunati due elementi fondamentali del roster, tuttavia la voglia di crescere e dare battaglia saranno le armi in più della compagine astigiana. Primo appuntamento in campionato fissato per domenica prossima in trasferta a Novara, la prima partita casalinga sarà invece domenica 25 febbraio al lungo Tanaro alle ore 14:30 contro la squadra di Savona. Inutile nascondere come tutti dirigenti della squadra sperino in un’accoglienza calorosa da parte del pubblico astigiano.