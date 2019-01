Città di Asti, gioia in rimonta: Chiuppano battuto 2-1

Città di Asti, gioia in rimonta

Sofferti, in rimonta, ma meritati. Tre punti fondamentali nella corsa alla Serie A per il Città di Asti, che supera di misura 2-1 il Carrè Chiuppano nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5, Girone A. La formazione allenata da Gianfranco Lotta va sotto al termine della prima frazione ma con l’uno-due firmato da Fortino e Itria conquista la vittoria contro un avversario veneto mai domo e che si dimostra ben più competitivo di quanto dica la classifica. Il Petrarca Padova domina in Sardegna col fanalino di coda Ossi San Bartolomeo, ma la squadra del presidente Diego Furlanetto resta in scia.