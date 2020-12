A Natale quest’anno regala agli amici il Monferrato Autentico

Ancora qualche giorno a disposizione per beneficiare del voucher “vacanza in Piemonte”, iniziativa promossa dalla Regione Piemonte, da Visit Piemonte con il supporto tecnico ed operativo di 14 consorzi turistici, tra cui proprio Sistema Monferrato. Risultati davvero eccezionali per un’iniziativa partita in sordina i primi giorni di luglio e che nei successivi 4 mesi ha permesso di vendere oltre 3.400 vacanze in Monferrato della durata di 4 giorni (3 notti). Un’iniziativa concreta per il settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera del Piemonte che al termine dell’operazione (31/12/20) conteggerà oltre 48.000 camere vendute per oltre 345.000 presenze turistiche in più, sicuramente non una soluzione alla crisi del settore, ma indubbiamente un buon aiuto per chi ha creduto nell’iniziativa.

Ancora pochi giorni per acquistare

Per alcuni giorni dunque si potranno ancora acquistare sia il voucher camere che quello servizi, un’ottima occasione per regalare a Natale, ai nostri amici vicini e lontani una vacanza in Monferrato che si potrà fare, in totale libertà entro il 31 dicembre 2021.La scelta delle strutture ricettive da regalare è davvero ampia, dal castello al B&B, dall’agriturismo di charme all’hotel in città. I voucher possono essere acquistati on line sul sito www.monferraontour.it, si acquista una notte sola e si ha diritto ad buono per un soggiorno da tre notti.

Voucher servizi

Molto interessante anche il voucher servizi, contattando il Consorzio Sistema Monferrato (info@sistemamonferrato.it) si potranno regalare gli Experience Day ovvero esperienze della durata di uno o più giorni; tra queste suggeriamo quelli abbinati alle aziende agricole del circuito Botteghe d’Italia (Agripassione, Cantina Hic et Nunc, Torre di Batibò, Garrone Vini, Vini Bio Garino, Bio Tenuta Antica e Fratelli Durando). Ricca la scelta; iniziamo con il tour in quad tra i vigneti del Monferrato (zona di Vignale) e tappa nelle migliori aziende vinicole della zona, durata di circa quattro ore per un numero minimi di 4 partecipanti, il nostro suggerimento è per il turno pomeridiano…per un brindisi finale al tramonto tra i vigneti riconosciuti dall’Unesco un patrimonio dell’Umanità.

Degustare vini autoctoni

Molte ovviamente le possibilità di degustare vini autoctoni, dal Grignolino al Ruchè, compresi vini bio di giovani produttori; alle degustazioni sono abbinati tour in ebike alla ricerca delle Big Bench-panchine giganti (Grana) trekking nel Romanico Monferrato (Cunico) o pic nic in vigna o all’ombra di torri e pievi. Ancora qualche consiglio? Nell’offerta di Sistema Monferrato non può mancare la nocciola e il laboratorio per creare la propria crema o la torta o ancora i brut e bon (Portacomaro).

Esperienze gourmet

Spostandosi poi a sud della provincia, quasi al confine con la Liguria, ecco le esperienze gourmet, precedute dalle passeggiate per raccogliere le erbe spontanee e aromatiche per creare tisane, frullati o deliziosi pranzi (Cessole).

Per i più spericolati non mancano i tour in mongolfiera, per i più tradizionalisti e alla ricerca del Monferrato Autentico ecco i tour degli infernot con merenda sinoira compresa.

Tour in cinquecento

Un’ultima proposta? Un tour in cinquecento per le via(e) del Monferrato (Asti)! Queste alcune delle esperienze che saranno confezionate su misura del cliente e che potranno essere regalate in occasione delle prossime feste, il costo? Pagherete solo il 50% il resto sarà coperto dal voucher della Regione Piemonte.

Un omaggio a chi segnala di aver letto la nuova provincia

Per tutti coloro che acquisteranno il voucher servizi dal 18 al 24 dicembre e che ci segnaleranno di aver saputo della proposta leggendo la Nuova Provincia un omaggio davvero unico, una bottiglia di Vermouth Monferrato Autentico, una ricetta segreta per un vermouth (tiratura limitata a 500 pezzi) a base grignolino per rappresentare un territorio fantastico e le sette aziende che hanno dato vita al progetto Bottega del Monferrato Autentico – Psr della Regione Piemonte.

Andrea Cerrato