Alzheimer, corsi di formazione e incontri di mutuo aiuto on line

Anche se ha interrotto le attività in presenza a causa dell’emergenza sanitaria, l’associazione Alzheimer Asti continua a rimanere accanto alle persone affette dalla patologia e ai loro familiari con attività a distanza e nuove proposte.

Proseguono infatti, sulla piattaforma Zoom, gli incontri di Auto mutuo-aiuto, il martedì a partire dalle 18.30. Una sorta di sala virtuale dove poter parlare di demenza, confrontarsi e trovare supporto gli uni dagli altri, sotto la guida della psicologa Giulia Saracco. In questo caso è richiesta la prenotazione al numero: 334/6064197.

Continua, ma si trasferisce su Skype, anche il progetto di stimolazione cognitiva “PieMEMOnte 2. Attiva…Mente. La salute è nelle tue mani”. E’ realizzato, grazie al contributo della Regione Piemonte, da un pool di associazioni del CAAP (Coordinamento Associazioni Alzheimer Piemontesi), tra cui appunto l’associazione astigiana, per monitorare lo stato della memoria delle persone ultrasessantenni. Il martedì ed il giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, si tengono le esercitazioni di stimolazione cognitiva per piccoli gruppi, guidati da psicologhe con il coordinamento dell’educatrice professionale Paola Rabino.

Sempre nell’ambito del progetto proseguono le proposte per combattere l’inattività legate all’iniziativa “Una finestra sul museo – Connettiti con noi”, grazie a cui le visite al Museo Arti e Mestieri di Cisterna diventeranno virtuali. Si svolgeranno lunedì 7 e sabato 12 dicembre dalle 15.30 alle 17.

Corsi di formazione per i familiari dei malati

Infine, l’associazione propone un corso di formazione online gratuito sulla gestione quotidiana della persona con un disturbo cognitivo. L’obiettivo è aiutare, in questo periodo di isolamento, le famiglie con malati di Alzheimer, che spesso combattono con momenti di ansia, paura e confusione. Sono previsti due appuntamenti: domani (sabato), quando cui si approfondirà il tema “Conoscere, comprendere e gestire il familiare affetto da demenza” e sabato 12 dicembre, quando si parlerà delle “Attività da poter svolgere in sicurezza fra le mura domestiche”.

Interverranno Marcello Francesconi, geriatra, a lungo coordinatore del Centro disturbi cognitivi e demenze dell’Asl astigiana; Paola Rabino, educatrice professionale. Sarà dato spazio agli approfondimenti e allo scambio di idee. Entrambi gli appuntamenti avranno luogo dalle 9.30 alle 11.30. Iscrizioni al 334/6064197.

Per ulteriori informazioni: http://www.associazionealzheimer.com.

Elisa Ferrando