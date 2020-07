Canelli conquista per il secondo anno la “Spiga Verde”

Premio per i Comuni rurali virtuosi

Agricoltura compatibile e corretto utilizzo del suolo, gestione urbanistica del territorio orientata alla sostenibilità, raccolta differenziata e offerta turistica. Sono le chiavi che hanno permesso a Canelli di confermare, anche per il 2020, la “Spiga Verde”. Omologo della “Bandiera Blu”, destinata alle località balneari, il riconoscimento è stato comunicato in videoconferenza ai sindaci vincitori con la cerimonia di consegna della bandiera. Premio assegnato ai comuni rurali, “Spighe Verdi” è un programma gestito da FEE Italia (Foundation for Enviromental Education) e Confagricoltura, pensato per guidare le amministrazioni a scegliere strategie di gestione del territorio che giovi all’ambiente e alla qualità della vita. Con Canelli il riconoscimento è stato confermato anche alla confinante Santo Stefano Belbo, Pralormo, e Volpedo mentre entra Monforte d’Alba. Escono dalla classifica Alba e Vicoforte.

Alba esce dalla classifica

«Non era così scontato conquistare il riconoscimento anche quest’anno – commenta, soddisfatto, il sindaco Paolo Lanzavecchia -. E’ stato premiato il lavoro che abbiamo fatto quest’anno, dall’attenzione all’ambiente e al comparto agricolo sino alla riqualificazione urbana, con il progetto che riguarda la Sternia e Piazzale San Leonardo e i viali Risorgimento e Indipendenza. Dobbiamo continuare su questa strada senza abbassare la guardia».

«Riconosciuti i nostri sforzi»

Gli fa eco Paolo Gandolfo che, dal 2019, segue il progetto. «Abbiamo avuto comunicazione della riconferma e la notizia non può che farci piacere – afferma il vicesindaco -. Quanto fatto in campo ambientale, con l’attenzione alla raccolta differenziata, all’urbanistica e alla conservazione del paesaggio ha premiato i nostri sforzi. Continuiamo così».

Solo 26 Comuni in tutta Italia

Da Confagricoltura Asti: «Canelli si è riconfermata tra i comuni più virtuosi d’Italia, che si distinguono per una gestione del territorio orientata verso la sostenibilità: dalla mobilità all’energia fino alla raccolta differenziata, passando per la qualità dell’offerta turistica, la cura dell’arredo urbano e ovviamente l’agricoltura e il corretto uso del suolo». Per Mariagrazia Baravalle, direttore di Confagricoltura Asti «Spighe Verdi è un efficace strumento di valorizzazione del nostro patrimonio rurale, ricco di risorse naturali e culturali, anche in ottica occupazionale». Il plauso va a Canelli che è riuscita a riconfermarsi, mantenendo queste caratteristiche virtuose all’interno del proprio territorio». Sono 26 i comuni italiani che possono fregiarsi del riconoscimento: tre in Abruzzo e Calabria, cinque in Campania e Lazio, uno in Liguria, Sicilia e Lombardia, sei nelle Marche e in Toscana, Cinque in Piemonte e Puglia, due in Umbria e tre in Veneto.