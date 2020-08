Ciclismo, Milano-Torino: il percorso toccherà anche l’Astigiano

La corsa più antica del mondo

Domani, mercoledì 5 agosto, transiterà da Asti la Milano-Torino, vale a dire la corsa ciclistica più antica del mondo essendo nata nel lontano 1876. La prima edizione vide il successo di Paolo Magretti, che precedette sul podio, nell’ordine, Carlo Ricci Gariboldi e Bartolomeo Balbiani. L’anno scorso è stato invece il canadese Michael Woods ad imporsi, davanti allo spagnolo Alejandro Valverde e al britannico Adam Yates. Il passaggio nella nostra città di questa corsa riservata ai professionisti è previsto tra le 16 e le 16,30. Le altre località astigiane interessate sono Montemagno, Grana, Portacomaro, Baldichieri, Villafranca d’Asti, Dusino San Michele e Villanova d’Asti.

Le strade cittadine interessate

dal passaggio dei corridori

Il tratto cittadino: corso Casale, corso Alessandria, piazza Primo Maggio, corso Alfieri, piazza Alfieri, corso Dante, Largo Martiri della Liberazione, piazza Vittorio Veneto, viale Partigiani, piazza Lugano, viale Partigiani tratto discendente, piazza Porta Torino, corso Torino, ss 10 verso Torino

La circolazione veicolare sulle arterie interessate e quelle adducenti alle medesime sarà interdetta a partire da 30/45 minuti prima fino al termine del transito di tutti i corridori. Il disallestimento del mercato del mercoledì è stato posticipato alle 17,30 per evitare appesantimenti al traffico. Poiché la chiusura della circolazione determinerà appesantimenti e difficoltà viabili e il flusso della corsa di fatto separerà una dall’altra alcune zone della città, si invita la cittadinanza a non mettersi in viaggio nelle ore sopraindicate.