Cisterna d’Asti: i “Canti del Piemonte” in ricordo di Betti Zambruno

Proseguono gli incontri culturali organizzati al castello di Cisterna dal Polo Cittattiva e dal Museo “Arti e mestieri”, in collaborazione con diversi altri sponsor. Sabato 27 maggio, alle 16,30, Franco Castelli (etnomusicologo), Emilio Jona (avvocato, romanziere e poeta) e Alberto Lovatto (studioso di storia orale e sociale) presenteranno “Canti del Piemonte” di Costantino Nigra, Nuova edizione (Neri Pozza): l’incontro sarà dedicato a Betti Zambruno, cantante astigiana e per anni voce solista dei Fiati pesanti, scomparsa nello scorso dicembre.

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 29 maggio, alle 18, stavolta in videoconferenza: protagonista sarà Andrea De Benedetti che interverrà sui concetti espressi nel volume “Così non schwa. Limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo” (Einaudi). Questi incontri concludono le iniziative del mese di maggio, che sono state particolarmente varie ed hanno proposto un incontro per la festa della matematica ed un secondo momento di riflessione sulle tasse. La partecipazione è libera ed aperta a tutti e gli incontri saranno considerati validi ai fini dell’aggiornamento degli insegnanti. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla mail: polocittattiva_formazione@icsandamiano.it.