Coronavirus, astigiano in quarantena in Tunisia perchè arrivato con un volo da Milano

Storia al contrario

Una storia al contrario. E’ quella di un italiano che rischia di essere espulso dalla Tunisia per il solo fatto di provenire da una “zona rossa” del contagio.

E’ la storia di un astigiano di 67 anni che lavora in Tunisia da oltre 10, nelle vicinanze di Sfax, la seconda città tunisina situata sulla costa nella parte centrale del Paese africano.

Cittadino italiano, torna regolarmente nel nostro Paese sia per motivi di lavoro che per fare visita alla famiglia, una parte della quale vive nei dintorni di Moncalvo.

Così ha fatto anche la scorsa settimana quando ha diviso il suo soggiorno in Italia fra il Veneto (per una importante riunione di lavoro nella sede della ditta per la quale lavora) e Moncalvo (per salutare parenti ed amici).

Poi il ritorno in Tunisia in volo, con la partenza da Milano Malpensa.

Quarantena volontaria

Al suo atterraggio non c’è stato alcun problema, ma appena i visti e i controlli all’arrivo sono stati “processati” dalla macchina burocratica degli ingressi nel Paese, è stato contattato telefonicamente dal Ministero della Salute tunisino che gli ha chiesto la permanenza domiciliare fiduciaria per 14 giorni consecutivi. Insomma, una richiesta molto ferma di quarantena volontaria nonostante lui goda di ottima salute e non manifesti alcun tipo di disturbo, di febbre, di tosse o di altri sintomi. Non necessita dunque di essere sottoposto al tampone di verifica ma per ora rimane chiuso nella sua abitazione tunisina e ogni giorno viene contattato dalle autorità sanitarie locali che gli misurano la temperatura corporea.