Coronavirus, nuovo caso ad Isola, ricoverato in ospedale un anziano del paese

Ricoverato in ospedale un anziano

Nel giorno della commemorazione in tutta Italia delle vittime del Covid-19, con bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio da parte dei sindaci, arriva ad Isola d’Asti la notizia di un nuovo caso di contagio in paese. «La commemorazione di oggi a mezzogiorno è stata un momento molto toccante e che mi ha molto emozionato, perché mi ha dato un vero senso di comunità. Rendendovi partecipi della cerimonia di oggi, devo però darvi una brutta notizia – ha detto in un video nella serata di ieri il sindaco di Isola Michael Vitello – Si è verificato in paese un nuovo caso di Coronavirus, con un nostro concittadino, un anziano, che si è sentito male nella giornata di ieri ed è stato ricoverato in ospedale. Abbiamo subito accertato se aveva avuto contatti con altre persone e abbiamo saputo che da diversi giorni si trovava in casa, provvedevano i figli a portargli la spesa e non frequentava dunque neppure i negozi di Isola. Gli auguriamo di guarire in fretta e di tornare presto tra noi: il Comune e tutta la comunità di Isola ti aspettano». «Purtroppo era inevitabile che sarebbe successo anche nel nostro paese – ha detto il sindaco – Oggi è un giorno per me triste, sia perché attraverso la commemorazione si è potuto ancor più riflettere sulla sofferenza che stiamo vivendo in questo periodo e sia perché per la prima volta un nostro concittadino viene ricoverato a causa del Coronavirus». Isola era già stata toccata dal Coronavirus quando tutto iniziò: una coppia di Isola era infatti tra gli astigiani che si trovavano nel mese di febbraio ai soggiorni marini ad Alassio e che vennero contagiate durante il loro soggiorno in Liguria. Anche la coppia isolana risultò positiva al Coronavirus: asintomatici, marito e moglie rientrano da Alassio per rimanere in isolamento nella loro abitazione di Isola.

Distribuzione di mascherine

«Da domani la Protezione civile inizierà la distribuzione di mascherine agli over 70, circa 400 persone; in seguito si provvederà alla consegna delle mascherine anche alle altre famiglie – ha annunciato sempre ieri sera il sindaco Vitello – Oggi intanto abbiamo distribuito le mascherine ricevute dalla Regione alla Casa di riposo e alle attività ancora aperte sul territorio: un piccolo gesto per ringraziarli, da parte nostra, del lavoro che stanno svolgendo, continuando a dare servizi molto importanti per la popolazione. Oggi inoltre abbiamo completato la pulizia straordinaria in frazione Repergo e a Villa e ci sposteremo quindi nel concentrico». Altra novità è la decisione presa dai sindaci nell’ambito dell’Unione collinare di estendere l’assicurazione contro possibili contagi Covid a tutti i dipendenti comunali.