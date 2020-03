Coronavirus: quasi certa la chiusura delle scuole fino a domenica

A causa dell’emergenza Coronavirus le scuole resterebbero chiuse per tutta la settimana

In questo momento la riunione alla Regione Piemonte è ancora in corso, ma sebbene l’ufficialità sarà data solo più tardi, fonti vicine ai vertici dell’amministrazione Cirio non avrebbero dubbi a riguardo: le condizioni per riportare gli studenti in classe non sussisterebbero ancora e, quindi, mercoledì le lezioni non riprenderanno.

La decisione sarà quindi di prorogare la sospensione delle lezioni fino a domenica per poi accogliere gli alunni in classe lunedì, compatibilmente con il quadro regionale dei numeri da Covid-19.

Il presidente Alberto Cirio l’aveva già fatto intendere ieri sera quando, in conferenza stampa, aveva detto che le condizioni per aprire le scuole non c’erano ancora e se la situazione non fosse migliorata sarebbe stato necessario prorogare la chiusura.

Una decisione presa a titolo precauzionale, ma comunque nell’interesse degli studenti, dei loro insegnanti e per la tranquillità delle famiglie.