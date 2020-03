Dimar, raccolta fondi per la sanità e la Protezione Civile del Piemonte

La raccolta fondi “Tutti per il Piemonte”

Il Gruppo Dimar sostiene la Regione Piemonte nella lotta al Covid-19 con la campagna di raccolta fondi “Tutti per il Piemonte”.

Da ieri, nei supermercati e ipermercati del Gruppo, la maggior parte dei quali ad insegna Mercatò (nella foto, il punto vendita di via Bra ad Asti prima dell’emergenza sanitaria), a tutti i clienti viene data la possibilità di fare una donazione minima a favore della sanità e della Protezione Civile della Regione Piemonte.

In circa 100 punti vendita, con un’offerta di 2 euro (o anche di più) si potrà quindi supportare chi ogni giorno è in campo per il bene della comunità.

Il ringraziamento del governatore Cirio

«Ringraziamo di cuore Dimar perché, in un momento tra i più difficili che siano mai stati affrontati, il supporto e la generosità di ognuno sono il più grande sostegno per noi e per coloro che da settimane combattono in prima linea», dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. «Penso – continua – ai nostri operatori sanitari, ai volontari del soccorso e della Protezione civile. A nome della Regione e di tutti i piemontesi, grazie».

Le parole del direttore generale Dimar Revello

«La capacità dei medici e del personale degli ospedali, così come l’impegno di personale qualificato e volontari della Protezione Civile – commenta Alessandro Revello, direttore generale Dimar – è più che mai la forza del nostro Paese in questo difficile momento storico. Il nostro Gruppo ha un’altra forza, quella di un network di punti vendita che oggi può e deve mettersi al servizio del territorio. Tutti insieme possiamo farcela, ne sono convinto».

Anche il sito di e-commerce www.mercato.cosicomodo.it (dove il servizio è attivo) aderisce all’iniziativa.

La donazione da 10 milioni di euro “targata” Dimar e Selex

L’operazione regionale di raccolta fondi “Tutti per il Piemonte” nasce in concomitanza con la donazione nazionale che Dimar, insieme a Selex Gruppo Commerciale, ha contribuito a fare: 1 milione di euro a favore dell’ospedale Sacco di Milano, dell’Azienda socio sanitaria territoriale che comprende l’ospedale di Lodi e Codogno e della Protezione Civile per la ricerca e per interventi urgenti a favore dell’emergenza sanitaria.