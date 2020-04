Disponibile on line il primo brano degli Autobuskers, giovane band di Nizza Monferrato

Disponibile on line il primo brano degli Autobuskers

È disponibile on line il primo brano inedito degli Autobuskers, giovane band di Nizza Monferrato attiva dal 2017. Si tratta di “Mezzanotte a Parigi”. Così raccontano i musicisti: «Si tratta di una classica ballata all’italiana che parla di Silvia, una donna dal passato travagliato che si trova a Parigi per la prima volta. La canzone è un esperimento, sperando che sia di buon auspicio per il futuro».

Ecco dove si può ascoltare il brano

Il brano si può ascoltare al link: https://soundcloud.com/autobuskers/mezzanotte-a-parigi-5. Gli Autobuskers portano in giro un repertorio di brani di musica leggera italiana, rivisitati alla propria maniera: «La nostra “Fuori dal tunnel” di Caparezza suona come “Hit the Road Jack” di Ray Charles, oppure “Felicità” di Al Bano e Romina sembra “Under Pressure” dei Queen».

Già esibiti a Collisioni

Tra i palcoscenici su cui si sono esibiti, si segnalano il Ferrara Busker Festival e Collisioni, a Barolo: «L’emergenza che stiamo vivendo ha portato all’annullamento della tournée in Puglia, prevista per il periodo pasquale, e anche i live futuri sono in standby. Per questo motivo abbiamo deciso di autoprodurre e registrare un brano inedito, dalle sonorità differenti».

Fulvio Gatti