Europa Verde Piemonte sul flash mob contro il circo con animali: «Lo condividiamo»

In merito alla manifestazione che si è tenuta sabato scorso davanti al Municipio di Asti organizzata da Europa Verde di Asti, interviene anche il livello regionale che, dopo aver inviato un comunicato di forte critica agli inviti ai sabotaggi all’attività circense da parte di “sedicenti ambientalisti”, oggi invia una precisazione riguardante la sezione provinciale.

«In qualità di vertici regionali di Europa Verde – Verdi Piemonte – scrivono Mariella Grisà e Mauro Trombin siamo favorevoli e condividiamo in pieno le manifestazioni pacifiche organizzate a tutela degli animali, come è stato per la manifestazione tenuta ad Asti l’8/1/2022 e non condividiamo o appoggiamo in alcun modo l’impiego di animali negli spettacoli circensi, condanniamo però fermamente le azioni violente e ci dissociamo da tutti i sabotaggi e le gravi intimidazioni effettuati nelle settimane scorse sul territorio astigiano ai danni degli operatori circensi.

Il nostro comunicato stampa dissocia il gruppo di Europa Verde – Verdi Piemonte da atti violenti rivendicando con forza lo spirito non violento, pacifista, ambientalista e animalista che da sempre contraddistingue il nostro partito.

In qualità di co-portavoce regionali di Europa Verde – Verdi Piemonte e rappresentanti del movimento ambientalista riteniamo prioritario dissociarci da ogni forma di violenza e sopruso perché la nostra lotta ambientalista, ecologista e animalista trova solide radici pacifiste, non violente e democratiche».

Su questa precisazione da fonti vicine alla sezione di Asti di Europa Verde apprendiamo il seguente commento: «Prendiamo atto da questa dichiarazione che sostengono (tardivamente) la nostra battaglia anche se nessuno di loro ha ritenuto di presenziare e nessuna telefonata abbiamo ricevuto da loro a sostegno della nostra iniziativa».