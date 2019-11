Federico Robino confermato alla guida del Comitato Palio di Baldichieri

Assemblea dei soci

Si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 13 novembre, presso la Sala Bertolino del Comune di Baldichieri, l’assemblea dei soci del Comitato vincitore del Palio Straordinario di Asti 2019. Dopo la lettura da parte del tesoriere uscente del Bilancio consuntivo e l’approvazione dello stesso, i soci hanno provveduto ad eleggere coloro che per i prossimi due anni, saranno chiamati a ricoprire la carica di membri del Consiglio.

Membri del Consiglio

Nello specifico: Katia Anello, Elena Atzeni, Camilla Barbaro, Ilario Beqiri, Paolo Borgnino, Cesare Cantone, Giuseppe Dioguardi, Luana Fedele, Gianluca Forno, Giorgia Gallo, Sara Giaretti, Marco Grigoli, Federico Manfredi, Davide Opesso, Antonio Perosino, Federico Principe, Giacomo Rainero, Sara Rainero, Alice Robino, Federico Robino, Marco Rosina, Marialuisa Salasco e Luisa Trotta.

Rettore confermato per acclamazione

In seno al Consiglio appena costituito viene confermato Rettore per il terzo mandato consecutivo, per acclamazione da parte di tutti i Consiglieri, Federico Robino; dopo i ringraziamenti da parte del rieletto Rettore, il Sindaco Forno ha preso la parola per complimentarsi con Robino e con tutti i membri del Comitato che, dopo anni di grande impegno, hanno finalmente portato a casa il risultato più sperato. Auspicando inoltre che la vittoria del Palio sia vista non come punto di arrivo ma come punto di partenza e che da questa si tragga ancora più entusiasmo per affrontare i prossimi anni.

Il Direttivo

I Consiglieri hanno dunque proceduto con l’elezione del Consiglio Direttivo:

RETTORE: Federico Robino.

VICERETTORI: Cesare Cantone e Sara Giaretti.

SEGRETARIO: Enrico Manfredi.

TESORIERE: Marco Rosina.

Le commissioni

Al termine si è proceduto con la nomina dei responsabili e dei membri delle varie commissioni:

COMMISSIONE CORSA – Responsabile: Cesare Cantone.

Membri: Massimo Bonino, Sara Giaretti, Antonio Perosino e Marco Rosina.

– Responsabile: Cesare Cantone. Membri: Massimo Bonino, Sara Giaretti, Antonio Perosino e Marco Rosina. COMMISSIONE ARTISTICA – Responsabili corteo adulti: Luana Fedele e Sara Rainero.

Responsabile corteo bimbi: Elena Atzeni.

Membri: Katia Anello, Erika Ferrero, Giorgia Gallo, Sara Giaretti e Valentina Langellotto.

– Responsabili corteo adulti: Luana Fedele e Sara Rainero. Responsabile corteo bimbi: Elena Atzeni. Membri: Katia Anello, Erika Ferrero, Giorgia Gallo, Sara Giaretti e Valentina Langellotto. COMMISSIONE SBANDIERATORI e MUSICI – Responsabile gruppo sbandieratori adulti: Federico Manfredi.

Responsabile gruppo sbandieratori giovani: Marco Grigoli.

Membri: Fabrizio Apprato, Camilla Barbaro e Giuseppe Dioguardi.

Responsabile gruppo musici adulti: Antonio Perosino e Giacomo Rainero.

Responsabile gruppo musici giovani: Giorgia Gallo e Giacomo Rainero.

– Responsabile gruppo sbandieratori adulti: Federico Manfredi. Responsabile gruppo sbandieratori giovani: Marco Grigoli. Membri: Fabrizio Apprato, Camilla Barbaro e Giuseppe Dioguardi. Responsabile gruppo musici adulti: Antonio Perosino e Giacomo Rainero. Responsabile gruppo musici giovani: Giorgia Gallo e Giacomo Rainero. COMMISSIONE BANCARELLA – Responsabili: Maria Luisa Salasco e Luisa Trotta. Membri: da definire.

– Responsabili: Maria Luisa Salasco e Luisa Trotta. Membri: da definire. COMMISSIONE FESTEGGIAMENTI – Responsabili: Giuseppe Dioguardi, Davide Opesso e Nino Veneto.

Membri: tutti i membri del comitato

– Responsabili: Giuseppe Dioguardi, Davide Opesso e Nino Veneto. Membri: tutti i membri del comitato COMMISSIONE IMBANDIERAMENTO – Responsabili: Davide Opesso e Federico Principe. Membri: da definire.

– Responsabili: Davide Opesso e Federico Principe. Membri: da definire. COMMISSIONE COMUNICAZIONE, STAMPA e RELAZIONE con ENTI – Responsabile: Sara Giaretti.

Membri: Camilla Barbaro, Sara Rainero e Alice Robino.

– Responsabile: Sara Giaretti. Membri: Camilla Barbaro, Sara Rainero e Alice Robino. COMMISSIONE GESTIONE SOCIAL NETWORKS e SITO INTERNET – Responsabili: Giorgia Gallo e Giacomo Rainero.

Membri: Sara Giaretti e Sara Rainero.

– Responsabili: Giorgia Gallo e Giacomo Rainero. Membri: Sara Giaretti e Sara Rainero. COMMISSIONE GRUPPO GIOVANI – Responsabile: Marco Grigoli.

Membri: Camilla Barbaro, Davide Basano, Mauro Langellotto, Giorgia Gallo, Giulia Gallo, Massimo Giaretti, Lorenzo Grillo, Alessandro Opesso, Fabio Opesso, Federico Principe, Alice Robino e Francesco Smorgon.

– Responsabile: Marco Grigoli. Membri: Camilla Barbaro, Davide Basano, Mauro Langellotto, Giorgia Gallo, Giulia Gallo, Massimo Giaretti, Lorenzo Grillo, Alessandro Opesso, Fabio Opesso, Federico Principe, Alice Robino e Francesco Smorgon. RESPONSABILE SEDE : Luana Fedele.

: Luana Fedele. RESPONSABILI MAGAZZINO: Giuseppe Dioguardi, Antonio Perosino e Marco Rosina.

Giuseppe Dioguardi, Antonio Perosino e Marco Rosina. REVISORI dei CONTI: Erika Ferrero e Michele Savioli.

Cena della Vittoria

Si svolgerà sabato 30 novembre, con inizio alle 20, presso la palestra comunale di Piazza F. Novara a Baldichieri la “Cena della Vittoria” del locale Comitato Palio, trionfatore lo scorso 1° settembre in Piazza Alfieri con l’accoppiata composta dal fantino Mattia Chiavassa e dal mezzosangue Farfadet du Pecos. E’ possibile prenotare presso Simply Borgnino, Bar Sport oppure Sara, al numero 333-6866229. La partecipazione alla cena e alla serata costerà 50 euro (intero), mentre i ragazzi al di sotto dei 12 anni pagheranno 25 euro.

Nella foto sopra, il nuovo Consiglio appena eletto.