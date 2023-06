Grazzano Badoglio: fa tappa in paese l’iniziativa “I Conservatori in Piemonte”

L’iniziativa “I Conservatori in Piemonte“ fa tappa a Grazzano: venerdì 2 giugno, alle 17.30, la Casa del Reduce in via Mazzini 3 ospiterà il concerto della giovane arpista Elisabetta Isoardi (foto), studentessa del conservatorio “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo. L’ingresso all’evento sarà a offerta libera.

L’iniziativa, ideata e gestita in toto dall’Associazione Toret Artist Tre Sei Zero, appendice complementare senza scopo di lucro della prestigiosa Agenzia Toret Artist Management di Torino, ha lo scopo di traghettare i giovani talenti emergenti della musica, allievi dei quattro Conservatori Piemontesi, dalla scuola al pubblico, attraverso una rete di concerti distribuiti in tutta la Regione, stringendo proficue collaborazioni con Comuni e Associazioni Culturali del Territorio. Elisabetta Isoardi nasce nel 2006 a Cuneo, città dove frequenta il liceo classico e, fin da piccola, si avvicina alla musica e sceglie da subito l’arpa.

Si iscrive al Conservatorio ‘‘G.F. Ghedini’’ di Cuneo, nella prestigiosa classe dell’insegnante Fernanda Saravalli, avviandosi così a uno studio approfondito del repertorio musicale arpistico.