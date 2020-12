Il nuovo Centro regionale di Biologia molecolare del Piemonte

A La Loggia, alle porte di Torino, ha trovato sede il Centro regionale per la Biologia molecolare, che svolge attività analitiche, di approfondimento e di ricerca applicata nel campo della virologia ambientale con la finalità di sviluppare conoscenze sulle interazioni dei virus con l’ambiente.

In quest’ottica la struttura, realizzata da Regione e Arpa Piemonte grazie anche al contributo di Assicurazioni Generali e Intesa Sanpaolo, è dotata di sistemi robotizzati che consentono di analizzare in breve tempo un gran numero di tamponi e di un laboratorio di ultima generazione per la manipolazione di virus che richiedono un livello di Biosicurezza 3, che permette lo sviluppo di tecniche analitiche all’avanguardia per il monitoraggio di virus anche emergenti in campioni ambientali, approccio questo ancora in larga parte inesplorato.

Il Centro è l’unico in Italia in grado di fare test anche di tipo ambientale, ad esempio per la ricerca del Covid nelle acque reflue o nei filtri dell’aria degli ospedali. A renderlo operativo sono giovani professionisti altamente specializzati, con lauree in Biologia, Biotecnologie e Tecniche di laboratorio biomedico, che hanno frequentato un ulteriore corso di formazione specifica.