Il Piemonte punta alla riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera

Nella convinzione che l’emergenza Covid-19 non deve mettere in secondo piano le tematiche ambientali, l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha nuovamente aperto un bando nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera derivanti da attività zootecniche.

L’operazione è finalizzata a migliorare la sostenibilità ambientale delle attività agricole e di allevamento, comparto da cui si libera in atmosfera una quota significativa dell’ammoniaca di origine agricola. Grazie a questo bando sarà possibile mantenere gli impegni previsti dal nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino padano.

Grazia ad una dotazione di 4.370.000 euro possono essere finanziate la realizzazione di coperture, anche anti pioggia, sopra le strutture di stoccaggio di effluenti zootecnici e digestati, l’acquisto di macchine ed attrezzature per la distribuzione in campo con tecniche a bassa emissione, la realizzazione di vasche di stoccaggio aggiuntive rispetto alle capacità minime prescritte dalla normativa vigente.

Inoltre, ai giovani agricoltori insediati da non più di 24 mesi e alle aziende agricole che devono effettuare adeguamenti strutturali a seguito dell’ampliamento delle Zone vulnerabili nitrati nel 2019/2020 sono cofinanziabili anche interventi necessari al rispetto di norme obbligatorie.

Al bando possono partecipare imprenditori agricoli, giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda, soggetti collettivi che effettuano investimenti ad uso comune tra i propri associati.