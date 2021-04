Marirosa Gioda confermata alla guida dell’Anag Piemonte

L’Anag, Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti, si tinge ancora di rosa in Piemonte con la conferma di Marirosa Gioda (nella foto) nel ruolo di referente territoriale regionale.

La nomina è arrivata al termine delle assemblee territoriali. Nei giorni scorsi, inoltre, il consiglio direttivo di Anag, riunitosi per il rinnovo degli organi associativi, ha nominato la stessa Marirosa Gioda tesoriere al fianco di un’altra donna, la presidente nazionale Paola Soldi, confermata alla guida dell’associazione per il prossimo triennio.

Marirosa Gioda è assaggiatrice Anag dal 2005. Delegata per molti anni nella sezione di Asti, è stata presidente di Anag Piemonte dal 2014 al 2019 e vicepresidente federale dal 2017.

Nel 2020, a seguito della trasformazione di Anag da federazione in associazione, è stata nominata referente territoriale regionale, incarico confermato nei giorni scorsi insieme alla presenza nel Consiglio direttivo. Nel corso degli anni, grazie alla sua attività e al coinvolgimento dei soci assaggiatori piemontesi, sono state promosse numerose iniziative che hanno visto protagonista Anag nella promozione e nella valorizzazione di grappa e distillati, a partire dalla presenza costante alla Douja d’Or di Asti.

La presidente nazionale di Anag, Paola Soldi, sarà affiancata anche da Giancarlo Francione, vicepresidente; Maurizio Molinaro, direttore dei corsi, e Andrea Toselli, segreteria generale. Nei giorni scorsi, inoltre, Anag ha rinnovato anche i referenti territoriali fra conferme, qualche new entry e una crescita delle quote rosa. Per approfondire i nuovi organi Anag, è possibile visitare il sito www.anag.it.

Anag è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1978, con sede presso la Camera di Commercio di Asti, attiva e presente in tutta Italia con numerose associazioni regionali e delegazioni provinciali. Attraverso corsi di formazione, manifestazioni enogastronomiche, serate di degustazione e abbinamenti con cioccolato, sigaro, salumi, formaggi e altri prodotti, Anag promuove una “cultura del buon bere” e valorizza un prodotto interamente italiano.

La Grappa, infatti, è riconosciuta dal maggio 1989 come “acquavite di vinaccia prodotta in Italia esclusivamente da vinacce nazionali”. Per conoscere da vicino Anag ed essere sempre aggiornati su attività e iniziative dedicate a grappa e distillati, è possibile consultare il sito www.anag.it oppure seguire l’associazione sulla pagina Facebook Assaggiatori grappa e acquaviti – Anag e sul profilo Twitter Assaggiatori Grappa (@AnagItalia)