Tra Ferragosto e San Rocco tanti appuntamenti di festa nei paesi dell’Astigiano

San Rocco con la corsa del Carro a Marmorito

La corsa del carro sarà protagonista domani, venerdì 16 agosto, alla Festa di San Rocco che si celebra a Marmorito, frazione di Aramengo. Il via nella mattinata, di fronte alla cappella di San Rocco, nell’omonima piazza, di animali, macchine agricole, autoveicoli. Alle 10,30 la messa celebrata sul sagrato della cappella e, al termine della funzione religiosa, giungerà sulla piazza il carro trainato da una coppia di cavalli, accompagnato dalla banda musicale.

I priori della festa provvedono alla distribuzione delle mistà (stampe con l’effige del santo e una scritta a ricordo della ricorrenza). Ha quindi inizio la corsa del carro, che percorre via Giuliani: ad ogni sosta avviene l’incanto della successiva corsa e chi se l’aggiudica avrà diritto a salire sul carro con parenti e amici. La fase successiva della festa è l’incanto del cappello: chi se lo aggiudica ha diritto a mangiare gratuitamente al pranzo della festa e a portare la statua di San Rocco durante la processione del tardo pomeriggio.

Patronale nel parco del castello a Viale

Serate danzanti e spettacolo acrobatico alla patronale di San Rocco nel parco del castello di Viale. Si inizia questa sera, giovedì, con l’apertura dello stand gastronomico della Pro loco alle 19,30 e la musica dell’orchestra “I Roeri” dalle 21,30. Domani, venerdì, giorno di San Rocco, la processione del Santo (ore 9) e poi ancora la cena della Pro loco e musica con Magic Crazy Sound. Le serate di festa proseguiranno fino a domenica con cena e musica.

Una settimana di festa a Celle Enomondo

Proseguono a Celle Enomondo i lunghi festeggiamenti in onore di San Rocco. Nella giornata di oggi, giovedì, si terranno la seconda Fiera della canapa ed il sesto “Mercatino delle eccellenze”: alle 9.30 il “X Celle in Vespa, moto ed auto – raduno festaiolo di mezzi d’epoca”; alle 12.30 avrà inizio il “pranzo di ferragosto” con capienza massima di 250 persone, alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico e poi si ballerà con “Mike ed i simpatici”. Domani, venerdì, alle 18.30, Pino Milenr presenterà il suo libro “L’uomo con l’armonica”, alle 19.30 apertura dello stand gastronomico e alle 21 la “Compania d’la baudetta” presenterà lo spettacolo “Teatro a tochet”. Sabato, alle 15, gara a bocce quadre, alle 17.30 “giochi di una volta”, alle 19.30 apertura dello stand gastronomico e alle 21.30 serata in musica con le “Voci del Piemonte”. La festa si concluderà domenica 18 agosto con un concerto della “Banda azzurra” alle 16, con la gara di torte alle 16.30, l’apertura dello stand gastornomico alle 19.30 e con la serata danzante affidata all’orchestra “Liscio 2000”.

I festeggiamenti a Frinco

Festa patronale con la Pro Loco a Frinco da domani, venerdì, fino al 20 agosto. In tutte le serate di festa protagonisti saranno i piatti della cucina di casa: antipasti, agnolotti alla frinchese, gnocchi, grigliata mista, dolci ed anche piatti per vegetariani. Domani concerto de I volume; sabato si balla con Salsabor; domenica musica e danze con Le voci del Piemonte e lunedì con Luigi Gallia. Martedì, dalle 19,30, tradiizonale Gran polentone e musica e danze con i Sani & Salvi. Nel programma di festa, mercatino, gonfiabili per i bambini, trenino panoramico, le mostre “Secondo sguardo. Asti, Monferrato e Langhe da Secondo Pia ad oggi” e “Arte, artisti e artigiani”, visita “Luogo della memoria” nella chiesa di San Bartolomeo e il banco di beneficenza.

Mercatino dell’usato a Castelnuovo Don Bosco

Atteso appuntamento dall’alba al tramonto di oggi, Ferragosto, a Castelnuovo Don Bosco. Nella “capitale” della Terra dei Santi tutta la zona da piazza Dante alle vie intorno al Municipio saranno allestite le bancarelle di ambulanti di antiquariato, collezionisti e hobbysti. A servire il pranzo ci penserà la Pro loco che rimarrà ai fornelli fino alla sera per la grigliatissima. Alle 21,30 in piazza Dante serata danzante con Bruno Mauro e, alle 23,30 spettacolo pirotecnico. Domani, venerdì, cena con menù di mare e, alle 21,30 serata danzante con Roberto Polisano. Si ripete sabato lo stesso menù cui seguirà la serata con l’orchestra Liscio Simpatia. Per tutta la durata dei festeggiamenti dedicati a San Rocco, in piazza Dante saranno presenti le attrazioni del Luna Park.