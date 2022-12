Asti, corre completamente nudo in corso Matteotti a -3 gradi

Intervento oggi pomeriggio di una pattuglia di carabinieri e di due ambulanze del 118 in corso Matteotti dove era stata segnalata prima una colluttazione fra due cittadini di origine africana e poi la corsa di uno di loro, completamente nudo, in mezzo al corso.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo vive in un alloggio della zona ed era in strada quando ha cominciato a discutere con veemenza con un connazionale ubriaco. Dalle parole sono passati alle mani anche se nessuno dei due ha riportato ferite o contusioni degne di nota.

Ad un tratto però, uno dei due, il ragazzo che vive in corso Matteotti, si è completamente denudato e ha iniziato a correre lungo la strada, incurante del freddo pungente e della neve a bordo carreggiata. La scena è stata ripresa da più passanti, anche dai passeggeri di un autobus di linea che gli era subito dietro. Neanche a dirlo, il video è diventato virale sui social della città.

Dopo un bel po’ di corsa nel freddo, il ragazzo è stato bloccato da alcuni connazionali che hanno tentato di coprirlo con una giacca, ma non ci sono riusciti perché lui si è divincolato. Ha opposto molta resistenza anche quando hanno tentato di toglierlo dalla strada e dal pericolo di investimento. Stessa resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti e dei soccorritori che hanno portato sia lui che il connazionale con il quale ha litigato, al Pronto Soccorso. Per lui, probabilmente, verrà disposto un provvedimento di TSO (trattamento sanitario obbligatorio) in Psichiatria.