Asti, domato principio di incendio all’interno della A2A Ambiente

Intervento in corso

È ancora in corso l’intervento dei Vigili del fuoco di Asti allo stabilimento della A2A Ambiente per un principio di incendio scaturito da un piccolo deposito di segatura all’interno della piattaforma che si occupa del recupero del vetro da inviare al riciclo. Le fiamme sono state domate grazie anche al sistema antincendio che ha funzionato a dovere e alle corrette manovre del personale dell’azienda che ha saputo contenere l’incendio in attesa dell’arrivo di quattro mezzi dei vigili del fuoco. Nessun ferito e squadra ancora presente per monitorare il “Raffreddamento” della biomassa che aveva preso fuoco.