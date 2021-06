Asti, grave dopo il frontale fra scooter e auto a Valleandona

Ricoverato con ferite gravi all’ospedale di Asti lo scooterista che ieri sera ha avuto un incidente mentre si stava recando a cena da alcuni parenti in frazione di Valleandona.

L’uomo, a bordo del suo scooter, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato frontalmente contro la Musa guidata da una donna del posto in un tratto che conduce all’ingresso della frazione astigiana.

Mentre per quest’ultima l’incidente si è risolto solo con un grande spavento, per lo scooterista le cose sono andate molto peggio e ha riportato traumi importanti. È stato portato all’ospedale di Asti mentre sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Asti e i mezzi di Morellato per liberare la carreggiata.