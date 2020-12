Asti, incidente mortale in via Torchio

E’ di poco fa la tragica notizia di un incidente mortale avvenuto nella parte finale di via Torchio, ai confini con la ferrovia.

A perdere la vita è stato il conducente di un’Apecar che trasportava nel cassone alcuni sacchetti e altro materiale di recupero.

Lo scontro è avvenuto contro un’auto che proveniva in senso opposto anche se, al momento, non è ancora stata definita la dinamica al vaglio di una pattuglia di Polizia Municipale intervenuta insieme ai soccorritori e ai Vigili del Fuoco di Asti. Non è ancora nota neppure l’identità della vittima.