Asti, la pioggia e il vento provocano allagamenti e crolli

Nottata di interventi

É stata una nottata di lavoro e di interventi di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tecnici delle amministrazioni locali un po’ in tutta la provincia a causa dei danni da pioggia e vento che hanno martoriato l’Astigiano.

Fra quelli più significativi, oltre all’allargamento di valle San Giovanni a Moncalvo per l’esondazione di un rio vicino al cantiere del ponte sulla provinciale, si segnala un muro crollato a Montemagno, nei pressi di una cabina elettrica di gestione di alcune linee importanti per l’erogazione della corrente in tutto il territorio.

Numerosi anche gli interventi per allagamenti ad Asti, Castello d’Annone, Costigliole. Con il fiume Tanaro super sorvegliato speciale viste le esondazioni già registrate a monte.

d.p.