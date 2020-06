Asti, scontro fra tre auto su una strada di campagna a Bramairate

Scontro fra tre auto

Una strada stretta e con poca visibilità, come molte sono le vie che collegano le abitazioni nelle frazioni di campagna, che richiedono sempre estrema prudenza nella guida, proprio per l’esiguo spazio disponibile. Stradine generalmente poco trafficate, ma non sempre è così: nella giornata di ieri, martedì, intorno a mezzogiorno, tre auto si sono scontrate in strada Località Revignano, in frazione Bramairate, alle porte di Asti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Asti per effettuare i rilievi. Non si sono per fortuna registrati feriti.