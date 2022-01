Caccia aperta in tutto il Piemonte al detenuto albanese evaso dal carcere di Vercelli

E’ caccia aperta in tutto il Piemonte al detenuto albanese evaso nella notte di Capodanno dal carcere di Vercelli.

In realtà non è scappato da solo, ma con lui c’era un altro detenuto, compagno di cella, che si è rotto un braccio durante la fuga e dunque è stato fermato e arrestato.

I due, come in un film, si sono calati con lenzuola dal quarto piano del penitenziario dopo aver segato le sbarre del finestrotto. Sotto lo aspettavano alcuni complici che avevano già provveduto a forzare il cancello per consentirgli di uscire dal perimetro del carcere.

Sulle sue tracce la Squadra Mobile di Vercelli che ha lanciato la ricerca a tutte le Questure del Piemonte e dell’Italia.

Non è stato reso noto il nome dell’evaso ma si sa che era in carcere per una serie di rapine in villa nella zona del Vercellese e del Casalese.

Il Sappe, sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria ha parlato di “evasione annunciata” i quanto da tempo segnala le carenze di organico e delle procedure di sicurezza.