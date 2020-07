Castelnuovo don Bosco: si cerca da ieri un anziano scomparso da casa

In frazione Morialdo

Riprenderanno oggi le ricerche di un uomo di 84 anni che ieri pomeriggio si è allontanato dal suo domicilio in frazione Morialdo di Castelnuovo Don Bosco. L’uomo è malfermo e soffre di demenza senile, per questo è ancora più urgente ritrovarlo.

Impiegate tre unità cinofile

Le ricerche sono state organizzate dal Coordinamento territoriale della Protezione Civile di Asti che ha impiegato le unità cinofile Sirio e ha ricevuto il supporto dei volontari della Eagle Security di Castelnuovo. Intorno alle 19, appena ricevuto l’allarme, i volontari si sono recati nella casa dell’anziano per recuperare indumenti che i conduttori dei cani da ricerca usano come “testimoni di odore”. Poi le tre unità di ricerca si sono messe al lavoro: Pasqualino Lombardi, Andrea Piermarino con Blue ed Helly, Veronica Demarie con Milo.

Ricerche sospese con il buio

Ogni unità cinofila ha setacciato un’ampia area di territorio intorno al luogo in cui è stato visto per l’ultima volta l’uomo dando costantemente report dell’attività al comandante della stazione carabinieri di Castelnuovo che coordinava l’intervento nella sua totalità.

Purtroppo l’anziano ieri sera non è stato trovato e con il sopraggiungere della notte sono state sospese le ricerche che riprenderanno oggi.