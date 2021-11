Costigliole, a fuoco cavo e cabina elettrica nella serata di ieri in centro paese

Serata movimentata e di grande lavoro a Costigliole d’Asti, ieri (domenica), a seguito di due incendi che hanno riguardato la linea elettrica in centro paese. Il primo è avvenuto intorno alle 21 e ha riguardato un cavo dell’alta tensione in viale Marconi; il secondo, alle 23, ha interessato la cabina elettrica della vicina piazza Medici del Vascello. Molte le chiamate ai vigili del fuoco, che sono intervenuti con tre squadre, insieme ai tecnici dell’Enel, per ripristinare il guasto e garantire la sicurezza. Si sono registrati disagi per diversi residenti di una larga zona di Costigliole, che sono rimasti senza corrente per alcune ore. “Sono stati sistemati generatori e questa mattina non ci sono stati problemi per l’attività delle scuole (materna, elementari e medie), il cui edificio si trova proprio in piazza Medici del Vascello – dice il sindaco Enrico Cavallero – Luce e riscaldamento funzionano regolarmente e dunque l’attività scolastica si svolge regolarmente”.