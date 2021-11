In tv il docufilm su Elena Ceste con interviste inedite

E’ in programma per domani, sabato 27 novembre alle 21,25 sul canale Nove, il nuovo docufilm realizzato sul caso di Elena Ceste.

“Sparita nel nulla” è il titolo del lavoro che ripercorrerà tutta la drammatica storia di Elena, dalla sua scomparsa dalla casa di Motta di Costigliole il 24 gennaio del 2014 alle ricerche durate fino all’ottobre di quello stesso anno quando, per pura casualità, i suoi resti furono ritrovati in un rio poco lontano da casa. E poi i sospetti e l’arresto del marito, le indagini, il processo e la condanna oggi definitiva a 30 anni di carcere.

Un racconto per immagini (esiste un archivio vastissimo di fotografie visto il clamore mediatico che suscitò) e per testimonianze dirette di chi, a vario titolo, si occupò del caso.

Per la messa in onda è stata scelta la settimana dedicata all’eliminazione della violenza sulle donne proprio a sottolineare come ancora oggi sia difficile per alcuni uomini accettare dalle mogli scelte non condivise.