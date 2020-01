Lutto a Rocca d’Arazzo, il paese piange la scomparsa di Andrea

Andrea Alessio aveva 39 anni

Il paese di Rocca d’Arazzo piange la scomparsa di Andrea Alessio, 39 anni, spentosi nella serata di ieri, domenica, all’Unità Spinale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Un incidente stradale avvenuto nel 2005, quando aveva appena 25 anni, aveva segnato la sua giovinezza: le conseguenze riportate lo avevano infatti portato alla paralisi. Accanto alla famiglia, che ha sempre sostenuto Andrea in modo straordinario, anche il Comune e la popolazione di Rocca si erano mobilitati per cercare di portare aiuto al giovane. Ma i miglioramenti sperati faticavano ad arrivare. In questo tragico momento tutta Rocca si stringe intorno a papà Valter, mamma Teresita e alla famiglia. Accanto a loro, nella giornata di oggi, a Pietra Ligure, c’erano anche gli amici, tra i quali Gianni Avidano, ex primo cittadino e amico di famiglia. Ma tutto il paese partecipa al dolore della scomparsa di Andrea. Una famiglia conosciuta e stimata la sua; i nonni erano arrivati dal Veneto e a Rocca si erano stabiliti, dedicandosi alla famiglia e al lavoro. L’ultimo saluto ad Andrea Alessio sarà dato mercoledì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Rocca d’Arazzo. Domani sera, martedì, alle 21, sarà invece recitato il rosario, sempre nella chiesa parrocchiale di Rocca.