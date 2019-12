Moncalvo, è mancato l’ex sindaco Brignolio

Aveva 85 anni

È mancato, la scorsa notte, all’ospedale di Asti, il professor Francesco Brignolio. Aveva 85 anni. Ex sindaco di Moncalvo che ha lasciato un ottimo ricordo dell’amministrazione da lui guidata nella comunità aleramica.

Era nato a Moncalvo il 9 agosto 1934. Aveva frequentato il liceo classico ad Asti, quindi si era iscritto alla facoltà di Medicina a Torino per poi ottenere la specializzazione in Neuropatologia e Psichiatria. Nel 1962 aveva iniziato a lavorare presso la Clinica Neurologica dell’Ospedale Molinette di Torino, prima come assistente fino al 1982 e, dal 1983 al 1990, come professore associato di Clinica Neurologica. Dal 1990 al 2000 aveva svolto l’incarico di primario di Neurologia presso l’Ospedale Civile di Asti.

Poche settimane fa aveva ricevuto, dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Torino, l’invito a ritirare la medaglia d’oro al Merito Professionale per i 60 anni di Laurea.

Grande amante di vino. Proviene dalla sue vigne, l’uva con la quale la Cantina Sociale Sette Colli di Moncalvo realizza la barbera “Le Monache”.

Il rosario sarà recitato domani sera, martedì 10 dicembre, alle ore 21 nel Santuario Madre Teresa di Calcutta, mentre il funerale si terrà mercoledì 11 alle ore 15 nella chiesa di Sant’Antonio.