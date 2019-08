Sopralluogo di Cirio e della giunta nei comuni flagellati dal maltempo

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio insieme agli assessori competenti effettuerà un sopralluogo nell’Astigiano e nel Chierese lunedì 2 settembre per rendersi conto di persona dei devastanti danni provocati daai violenti temporali con grandinate e forte vento di metà agosto.

«Da Barge, che è uno degli ultimi comuni colpiti dalle conseguenze del maltempo di questa estate – spiega il presidente Cirio – inizia la prima di una serie di tappe su tutto il territorio regionale per incontrare i sindaci dei comuni che, da giugno a oggi, hanno subito danni a causa delle forti piogge, grandinate e raffiche di vento».

Partita la richiesta di stato di calamità naturale

In concomitanza con il sopralluogo nel Cuneese, a cui hanno partecipato sindaci, consiglieri, vigili del fuoco e protezione civile, il presidente Cirio ha firmato la richiesta di stato di emergenza per l’intero Piemonte. Come ha spiegato il Presidente, la richiesta parte immediatamente per Roma e «riguarda in particolare i danni agli edifici e le infrastrutture, mentre in queste settimane abbiamo avviato le procedure per chiedere lo stato di calamità relativo ai danni all’agricoltura. Ho già programmato di recarmi nei prossimi giorni su tutti i territori colpiti per confrontarmi sulla situazione attuale e gli interventi futuri. Stiamo agendo in fretta e ci aspettiamo che altrettanto faccia lo Stato, stanziando le risorse necessarie a mettere in sicurezza il Piemonte».

Al dossier sui danni in tutta la regione stanno lavorando l’assessore alla Protezione civile e infrastrutture Marco Gabusi e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa.