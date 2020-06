Villafranca d’Asti, statale bloccata per un Tir rovesciato nel fosso

In località Case Bruciate

Brutta sorpresa per residenti e pendolari che questa sera al ritorno a casa hanno dovuto scegliere una strada alternativa a causa del blocco della statale all’altezza della località Case Bruciate. Nel tardo pomeriggio, davanti alla piazzola di sosta, un camion e rimorchio di una azienda della zona é finito nel fossato, rovesciano nel confinante prato una parte del pesante carico di semola per mangimi.

Per fortuna non si registrano feriti ma notevoli sono stati i disagi alla circolazione per l’interruzione del traffico per quasi due ore. Sul posto una pattuglia di carabinieri che ha regolato la viabilità oltre ad aver rilevato l’incidente. Le auto in transito sono state dirottate lungo una stradina secondaria che bypassa il tratto di statale interrotto e sbuca nei pressi del Consorzio Agrario di Villafranca. Complesse le operazioni di rimozione di motrice e rimorchio ad opera di una grande gru specializzata.