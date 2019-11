Alessandro Preziosi vestirà i panni di Vincent Van Gogh sul palco dell’Alfieri

In scena Alessandro Preziosi

Nuovo appuntamento, martedì 12 novembre, con la stagione di prosa del Teatro Alfieri, resa possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo. Alle 21 il noto attore Alessandro Preziosi sarà il protagonista di “Vincent Van Gogh – L’odore assordante del bianco” di Stefano Massini. Con lui sul palco Francesco Biscione, Massimo Nicolini, Roberto Manzi, Leonardo Sbragia e Antonio Bandiera, per la regia di Alessandro Maggi (co-produzione Khora Teatro/TSA Teatro Stabile d’Abruzzo).

Lo spettacolo

La storia è ambientata nel 1889, quando l’unico desiderio di Vincent Van Gogh (interpretato appunto da Alessandro Preziosi) è uscire dalle austere mura del manicomio di SaintPaul, dove la prima speranza è data dalla visita inaspettata del fratello Theo. Come può vivere un grande pittore in un luogo dove non c’è altro colore che il bianco? Attraverso l’imprevedibile metafora del suo temporaneo isolamento in manicomio, lo spettacolo è una sorta di thriller psicologico attorno al tema della creatività artistica.

“Il serrato dialogo tra Van Gogh, internato nel manicomio di Saint Paul de Manson, e suo fratello Theo – commenta il regista Alesandro Maggi – propone non soltanto un oggettivo grandangolo sulla vicenda umana dell’artista, ma ne rivela uno stadio sommerso. Van Gogh, assoggettato e fortuitamente piegato dalla sua stessa dinamica cerebrale incarnata da Alessandro Preziosi, si lascia vivere già presente al suo disturbo. È nella stanza di un manicomio che ci appare, nella devastante neutralità di un vuoto. E dunque, è nel dato di fatto che si rivela e si indaga la sua disperazione”.

Prima dello spettacolo la Nims – Gruppo Lavazza, che ha avviato una collaborazione biennale con il Teatro Alfieri, offrirà il caffè agli spettatori nel foyer.

Pochi i biglietti ancora disponibili (21 euro platea, barcacce, palchi; 16 euro loggione). Per informazioni: 0141/399057.