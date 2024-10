Il Piemonte al terzo Festival delle Regioni e delle Province autonome

Anche la Regione Piemonte sarà presente alla terza edizione del Festival l’Italia delle Regioni, ideato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che si terrà a Bari dal 19 al 22 ottobre nei prestigiosi Teatri Piccinni, Petruzzelli e Margherita e abbraccerà l’intera Bari Vecchia, trasformandola in un vero e proprio palcoscenico diffuso.

A questo evento, il cui titolo è ‘La Regione del Futuro tra Digitale e Green: quali competenze per azzerare le distanze?’, il presidente Alberto Cirio sarà presente dalla cerimonia di apertura, nel pomeriggio di domenica 20 ottobre alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino a quella di chiusura di martedì 22 ottobre con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. Il programma

Dopo aver ricordato di “avere ancora nel cuore la gratitudine e la soddisfazione dei colleghi Presidenti ospitati per la passata edizione negli storici palazzi e nelle piazze del centro di Torino”, il presidente Cirio evidenzia che “anche quest’anno il Festival sarà l’occasione per un confronto tra le Regioni, i Ministeri e le massime autorità dello Stato sull’importante contributo delle Regioni allo sviluppo delle politiche per la crescita del Paese e su temi strategici per il futuro dei nostri territori. Il focus di quest’anno, inoltre, sintetizza perfettamente il lavoro che stiamo facendo in Piemonte: sviluppare nuove competenze per affrontare la transizione digitale, modernizzando i servizi, il territorio e il percorso verso uno sviluppo sempre più sostenibile, nelle sue articolazioni ambientale-energetica, economico-produttiva e sociale. Nei giorni di lavoro a Bari porteremo le nostre strategie e confronteremo le politiche piemontesi con quelle delle altre Regioni, cogliendo anche l’opportunità di promuovere il territorio e i prodotti enogastronomici locali”.

Lunedì 21 ottobre dalle ore 15 alle ore 16.20 l’assessore ai Trasporti e infrastrutture Marco Gabusi interverrà a “Transizione energetica: Paesi a confronto”. “Porterò l’esperienza piemontese, un’opportunità per esaminare soluzioni innovative e condividere le esperienze su come affrontare la sfida della sostenibilità con pragmatismo e concretezza – anticipa Gabusi – In Piemonte, stiamo lavorando per promuovere un modello di sviluppo basato su energie rinnovabili e innovazione tecnologica. Questo dibattito ci permetterà di rafforzare il nostro impegno per un futuro più sostenibile, sia a livello regionale, sia nazionale ed europeo. Sarò lieto, inoltre, di moderare il talk ‘Per una PA che investe sui giovani’, con la presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, dove esploreremo insieme a importanti esponenti del governo e rappresentanti giovanili le opportunità e le sfide per una Pubblica Amministrazione sempre più attenta alle nuove generazioni”.

Le iniziative del Piemonte

Il Villaggio delle Regioni, allestito tra piazza del Ferrarese e la Muraglia, sarà animato da un ricco palinsesto di intrattenimento che coinvolgerà la cittadinanza e tutti i partecipanti (il programma completo). Il Piemonte sarà presente con uno spazio a tema “Piemonte the place to experience’”, nel quale verranno distribuiti materiali informativi, gadget per grandi e piccini e proiettati filmati promozionali del territorio.

Nell’Arena Presentazioni, tendostruttura posizionata all’interno dell’area espositiva del Villaggio, il Piemonte sarà protagonista domenica 20 alle ore 12.45 con il progetto La Via Francigena for all e con i Cammini devozionali e alle ore 16.30 con l’anteprima del programma delle Universiadi Torino 2025.

Nell’Area Degustazione, situata negli spazi coperti dell’Ex Mercato del pesce, dal Piemonte arriveranno salami Igo, nocciole Igp tostate, grissini (in occasione del Centenario dell’Associazione Panificatori di Torino), marron glacés con marrone dalla Valsusa Igp, cioccolato, torta di nocciole, vino Brachetto docg (“Vitigno dell’anno 2024”) er Regione Piemonte, nell’ambito di un’iniziativa che da alcuni anni punta a valorizzare e raccontare i vitigni autoctoni al grande pubblico) e Asti docg.

Domenica 20 ottobre nell’Area Spettacolo esibizione di un esponente di Mastersofmagic, che promuoverà i Campionati del Mondo di Magia in programma a Torino nel 2025.

Il Festival sarà trasmesso in streaming sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (www.regioni.it) e sui canali social ufficiali Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube.

Tutte le informazioni aggiornate sono su https://www.regioni.it/materie/italiadelleregioni2024/