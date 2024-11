IOLAVORO un’occasione per chi cerca un’occupazione

Giovedì 28 novembre ad Asti avrà luogo l’evento conclusivo di IOLAVORO 2024. Si tratta dell’ultima tappa del programma autunnale della job fair piemontese, dopo il successo della due giorni di Torino – circa 10.000 partecipanti – del 23 e 24 ottobre e dopo l’appuntamento di Biella del 15 novembre scorso.

L’evento è in programma all’Uniastiss, polo universitario Rita Levi Montalcini (piazzale Fabrizio De Andrè) dalle 10 alle 18. Con le risorse del Fondo Sociale Europeo, è promosso da Regione Piemonte, in particolare dall’assessorato all’Istruzione e Merito, Lavoro e Formazione diretto dal vicepresidente Elena Chiorino e organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, insieme ai Centri per l’impiego. IOLAVORO si conferma la più importante e longeva fiera del lavoro italiana: quella di Asti sarà infatti la 69ª edizione (dal 2005 sono state 66 le tappe di IOLAVORO organizzate a Torino e in località piemontesi, oltre a tre realizzate digitalmente durante il periodo della pandemia).

Più di 2.000 i posti di lavoro messi a disposizione durante l’evento; saranno presenti 51 aziende e 25 tra agenzie per il lavoro, enti di formazione e servizi al lavoro; più di 400 le persone iscritte e circa 300 gli studenti che prevedono di partecipare.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al giorno stesso su iolavoro.org, ma sarà comunque possibile iscriversi di persona direttamente in fiera.

L’inaugurazione si terrà alle 10.30, con il taglio del nastro del Vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino. Alla cerimonia parteciperà anche il sindaco di Asti, Maurizio Rasero.

Alle 11 appuntamento con la formazione d’eccellenza delle Accademie di filiera: si svolgerà proprio all’interno di IOLAVORO la prima assemblea dell’Accademia delle costruzioni e infrastrutture, un’occasione per conoscere l’innovativo sistema di formazione che coinvolge direttamente le imprese per formare le competenze richieste dal mercato del lavoro.

Focus dell’edizione astigiana sarà il settore agroalimentare, con un’approfondita analisi dei relativi dati del bacino territoriale con un incontro sul tema, in programma alle 11.30 in sala rossa.

Spazio all’orientamento con l’evento Io scelgo, organizzato dal Sistema regionale di orientamento e da Sviluppo Lavoro Italia, con la partecipazione degli ITS Academy, sempre in sala rossa alle 10.30.

Tra gli ospiti di IOLAVORO Asti anche il centrocampista brasiliano Hernanes, giocatore della Juventus dal 2015 al 2017, che verrà intervistato in qualità di imprenditore del settore enogastronomico, condividendo con i presenti la sua storia di vita e di lavoro: un testimonial d’eccezione per mostrare come si può trasformare una passione in successo. L’incontro è previsto in sala blu, dalle 12 alle 13.

Attraverso il “tour dei mestieri”, le scuole del territorio potranno prenotare una visita in fiera: gli studenti under 14 potranno vivere l’esperienza coinvolgente e interattiva del Tour dei mestieri Junior, mentre i giovani tra i 15 e i 29 anni avranno contemporaneamente l’opportunità di partecipare al Tour dei mestieri dedicato, che include workshop orientativi, incontri, supporto personalizzato e colloqui con le aziende presenti.

Durante l’evento si potrà infine prendere parte ai tanti appuntamenti in programma: seminari, laboratori e convegni, tutti aperti al pubblico, un modo vivace e coinvolgente per raccontare il mondo del lavoro con le sue dinamiche in continua evoluzione.

Sarà anche un’occasione importante, per chi partecipa, per avvicinarsi ai servizi pubblici per l’impiego che la rete regionale mette a disposizione in modo da facilitare l’inserimento lavorativo, in particolare delle persone con disabilità, fornire orientamento professionale, sostenere l’autoimprenditorialità, certificare le competenze, promuovere la mobilità europea. Le persone che lo desiderano potranno anche usufruire del servizio SOS curriculum, che offre consulenza per rendere il proprio profilo professionale più interessante.

Per informazioni iolavoro.org ed eventi@agenziapiemontelavoro.it