Addetti pulizie nelle sedi piemontesi Inps in piazza contro la riduzione dei contratti

Oggi lo sciopero degli addetti pulizie nelle sedi Inps

E’ fissato per stamattina alle 10, di fronte alla sede della Direzione regionale Inps a Torino, il presidio dei lavoratori dell’appalto pulizie delle sedi Inps del Piemonte. Il presidio si terrà in occasione dello sciopero unitario proclamato per oggi dalle segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil.

“Dal 1° luglio – spiegano i sindacati – le nuove società aggiudicatarie degli appalti nei Lotti 1,2 e 4 hanno effettuato tagli sul personale, determinando una riduzione dei contratti che arriva fino al 40% delle ore lavorate: 63 lavoratori hanno visto drasticamente peggiorare le loro condizioni economiche. Questo non può essere consentito. Da sottolineare, poi, che accade in un periodo in cui i lavoratori, con grande senso di responsabilità, stanno garantendo da mesi numerosi servizi per il rispetto di tutte condizioni di sicurezza sanitaria e di sanificazione legate all’emergenza Covid-19, a garanzia della salute dei cittadini e della comunità”.

“I lavoratori – proseguono – non devono pagare il prezzo di tagli e riduzioni. Per queste ragioni, e a seguito dell’incontro tenutosi con la Prefettura di Torino in cui aziende e Inps, al di là dei buoni propositi, non hanno assunto impegni precisi per risolvere questa situazione, abbiamo deciso di proclamare lo sciopero oggi per l’intera giornata o per l’intero turno di lavoro”.