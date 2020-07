Il corso di laurea in Scienze motorie primo in Italia nella classifica Censis

Il corso di laurea in Scienze motorie primo in Italia

Il corso di laurea triennale in Scienze motorie e sportive dell’Università di Torino – attivo nelle sedi di Torino, Cuneo e Asti – si conferma per il terzo anno consecutivo il migliore in Italia in base alla classifica delle università italiane nell’anno accademico 2020/21 stilata dal Censis. E’ infatti al primo posto, davanti alle Università di Foggia, Cagliari, Bologna. Secondo la classifica il corso eccelle per qualità della didattica, progressione di carriera (in quanto laurea professionalizzante) e per aver costruito ottime relazioni internazionali.

“La nostra – spiegano dal Censis – è un’articolata analisi del sistema universitario, che si tiene da vent’anni, basata sulla valutazione degli atenei relativamente a diversi parametri: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di comunicazione, servizi digitali, occupabilità”.

I commenti di Mario Sacco e Giovanni Musella

“La classifica stilata dall’importante istituto di ricerca socio-economica premia, non a caso, il corso di laurea Suism attivo ad Asti”, commenta Mario Sacco, presidente del consorzio Asti Studi Superiori che gestisce a livello amministrativo il Polo universitario astigiano. “Infatti, nel periodo del lockdown a cui fa anche riferimento la ricerca, l’attività a distanza con la didattica, i tirocini e lauree in modalità on line non si è interrotta. Anzi, il sistema universitario locale ha reagito bene all’emergenza continuando ad erogare, nonostante le difficoltà, i servizi e l’assistenza necessaria agli studenti. Scienze motorie ad Asti, con oltre 750 studenti iscritti – conclude Sacco – è un corso di laurea di riferimento regionale e nazionale”.

“La valutazione del Censis – sottolinea il coordinatore del corso, Giovanni Musella – che per il terzo anno consecutivo pone Scienze motorie al primo posto, rafforza ancora una volta la bontà della scelta di investire sulle sedi periferiche. Il corso di Scienze Motorie, attraverso il consorzio universitario Astiss, ha saputo garantire in questi anni strutture adeguate, qualità della didattica, rapporti di interscambio produttivi con il territorio, tutti di alta qualità. Raggiungere l’eccellenza non è mai facile, mantenerla costante nel tempo è una sfida che ci sprona a lavorare ancora meglio in futuro”.

Intanto, nei giorni scorsi, si sono svolte le sessioni di laurea estiva del corso in modalità telematica. Gli studenti, che hanno concluso il loro percorso di studi nel polo di piazza de Andrè, hanno presentato l’elaborato finale davanti alla commissione riunita nella sede centrale a Torino.