Inps, dal 1° aprile accesso agli sportelli solo su prenotazione

Inps, dal 1° aprile accesso solo su prenotazione

Nuovi sviluppi per l’accesso ai servizi Inps a causa dell’emergenza Coronavirus.

«Siamo coscienti – spiegano dalla direzione regionale dell’Istituto – che la necessità di regolamentare gli accessi abbia comportato disagi anche significativi all’utenza. Vorremmo tuttavia rassicurare i cittadini che funzionari e dirigenti si stanno prodigando per affrontare e risolvere le problematiche di ciascuno».

Dallo scorso 2 marzo, oltre agli sportelli veloci, sono stati gradualmente riattivati anche gli sportelli di linea, assicurando anche il presidio telefonico del numero di emergenza provinciale per chi non vuole fare la fila (per quanto riguarda l’Astigiano il numero è lo 0141/591200 con ricerca automatica di 10 linee, cui ci si può rivolgere dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Inoltre, l’emergenza sanitaria ha velocizzato la realizzazione di un progetto “tagliacode” che permetterà di gestire in maniera innovativa i rapporti con i cittadini.« A partire dal 1° aprile, infatti, gli sportelli di linea nelle sedi Inps del Piemonte – continuano – saranno accessibili esclusivamente tramite prenotazione. L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa e facilitare l’accesso alle informazioni. Il cittadino prenoterà l’appuntamento agli sportelli, scegliendo il giorno e la fascia oraria desiderata, e potrà anche indicare il motivo per cui deve rivolgersi all’Istituto. In tal modo potrà presentarsi in sede cinque minuti prima dell’orario fissato e rimarrrà agli sportelli solo il tempo strettamente necessario ad ottenere l’informazione o il servizio richiesto».

Come prenotare

Diverse saranno le modalità di prenotazione. Innanzitutto tramite smartphone, scaricando l’app “Inps Mobile”, o attraverso il portale accedendo al sito www.inps.it (nella sezione “Sportelli di sede”). Quindi tramite telefono, chiamando il contact center al numero 803.164 da telefono fisso o allo 06.164.164 da cellulare, o, per chi non riuscisse tramite i canali indicati, presso le sedi Inps dove saranno presenti sportelli dedicati solo alla prenotazione degli appuntamenti.