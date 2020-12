Lutto nel mondo dell’imprenditoria, è mancata Maddalena Rigamonti

In lutto il mondo dell’imprenditoria astigiana. E’ mancata, all’età di 87 anni, Maddalena Rigamonti vedova Goria, cofondatrice, insieme al marito Renato, dell’azienda Alplast Srl, leader nella produzione di capsule e chiusure per prodotti alimentari e bevande con sede a Tigliole, e mamma di Erminio Renato Goria, che attualmente guida l’azienda. Già presidente dell’Unione industriale e della Camera di Commercio di Asti, dallo scorso ottobre fa parte della giunta del nuovo Ente camerale di Alessandria – Asti.

La notizia è stata data a funerali avvenuti dalla famiglia, che nell’ottobre del 2019 era stata colpita dalla prematura scomparsa di Francesco, fratello di Erminio Renato, e che comprende anche i quattro nipoti della signora Maddalena che rappresentano la terza generazione dell’azienda.

L’avvio dell’azienda

L’avventura industriale della famiglia Goria è iniziata a Torino nel 1953, anno in cui è stata fondata la ditta “Capsule”. La produzione comprendeva capsule in alluminio per il mercato vinicolo e liquoristico. Già negli anni ‘60 la gamma dei prodotti è stata ampliata con capsule in plastica, e la forte richiesta ha imposto di trasferire la produzione in due stabilimenti differenti. La produzione di capsule in alluminio è rimasta a Torino, mentre per quelle in plastica è stato costruito uno stabilimento a Tigliole (regione Mandorla).

Negli anni ‘70 la nuova ragione sociale è stata cambiata in Alplast, nome che unisce le iniziali dei due principali materiali utilizzati nel processo di produzione, ovvero l’alluminio e la plastica.

Nella foto, tratta dal sito dell’azienda, la signora Maddalena Rigamonti con il marito Renato Goria

