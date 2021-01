Scuola, da lunedì 18 gennaio gli studenti delle superiori tornano in classe

Da lunedì 18 gennaio via libera alla didattica in presenza al 50% nelle scuole superiori del Piemonte. La conferma è arrivata poco fa dal governatore Alberto Cirio, vista l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che ha disposto che il Piemonte da domenica 17 gennaio sarà in “zona arancione”.

Tra le varie misure in vigore da domenica, infatti, anche la regolamentazione delle lezioni nelle scuole. Continuerà la didattica in presenza al 100% per le scuole materne, elementari e medie e torneranno in classe gli studenti delle scuole superiori, seppure con il tetto massimo del 50% di presenze. Ragazzi che stanno seguendo le lezioni da casa dallo scorso ottobre e che, a seguito dell’ultima ordinanza regionale in scadenza domani, non erano rientrati in classe dopo le vacanze natalizie (a differenza degli alunni di seconda e terza media).

Le parole del presidente Cirio

“Per quanto riguarda la scuola, come previsto dal Comitato tecnico scientifico nazionale e dal Governo – spiega il presidente Alberto Cirio – da lunedì anche le scuole superiori potranno ripartire in presenza, seppur al 50%. Questo anche grazie al Piano Scuola sicura che la Regione ha messo in campo e ad un enorme lavoro fatto con i Prefetti, i territori, il mondo scolastico e dei trasporti per garantire la ripresa in sicurezza. Ma non abbasseremo la guardia e monitoreremo la situazione a scuola ogni giorno, per intercettare subito eventuali criticità ed intervenire in modo immediato con misure più restrittive se la situazione epidemiologica dovesse renderlo necessario».

Elisa Ferrando