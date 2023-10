«A Bruxelles un nuovo servizio per aiutare le imprese astigiane»

Nuovo servizio a disposizione delle imprese associate all’Unione industriale.

Legato all’ambito dell’internazionalizzazione, è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi presso la sede della delegazione di Confindustria a Bruxelles, città in cui si trovano alcune delle principali istituzioni dell’Unione europea, come la Commissione, il Consiglio e il Parlamento.

Le parole del presidente Amalberto

«Sono lieto di annunciare un nuovo servizio messo a disposizione delle imprese associate sul tema dell’internazionalizzazione», ha affermato Andrea Amalberto, presidente dell’Unione industriale.

«Su iniziativa di Confindustria Piemonte, con l’adesione delle associazioni territoriali della regione (Asti, Biella, Novara Vercelli, Verbano Cusio Ossola), di Confindustria Valle D’Aosta e di Confindustria Liguria – ha continuato – è infatti attivo un Desk all’interno della delegazione di Confindustria a Bruxelles dedicato alle nostre imprese».

«Il Desk Ue – ha continuato – vuole da un lato fungere da stimolo alla conoscenza e alla partecipazione delle imprese associate alle opportunità offerte dai programmi europei e dall’altro rafforzare l’attività di rappresentanza degli interessi locali per il tessuto imprenditoriale dell’area».

I servizi offerti

Il nuovo servizio messo a disposizione delle aziende associate prevederà quindi attività di informazione e formazione mirata su opportunità di finanziamento, individuate sulla base delle peculiarità locali; un’assistenza personalizzata, attraverso la verifica della congruenza e dell’ammissibilità dell’idea progettuale, l’individuazione della fonte di finanziamento più idonea, il supporto nella costruzione di partenariati e l’accompagnamento nel processo di presentazione della proposta.

Saranno poi rappresentati in quella sede gli interessi locali in riferimento a tematiche legislative prioritarie, analizzate le normative europee settoriali per anticipare le criticità e le opportunità delle evoluzioni future, prevedendo momenti di approfondimento specifici e, da ultimo, missioni dedicate e occasioni di incontro con le istituzioni comunitarie.