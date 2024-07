Andrea Amalberto nuovo presidente di Confindustria Piemonte

L’imprenditore astigiano Andrea Amalberto (a sinistra in primo piano nella foto) è il nuovo presidente di Confindustria Piemonte, primo astigiano a ricoprire questo incarico.

L’elezione è avvenuta ieri (lunedì) a Torino da parte del Consiglio di presidenza dell’associazione – che a livello regionale rappresenta 5.750 imprese e circa 285mila addetti diretti – di cui fanno parte, tra gli altri, Luigi Costa, presidente dell’Unione industriale di Asti, e l’astigiana Paola Malabaila, a capo di Ance Piemonte.

Amalberto, 56 anni, è amministratore unico di “Ela” (Ecologia Lavoro Ambiente), amministratore delegato della “F.lli Amalberto” e presidente di “AEnergy”. Inoltre ha guidato l’Unione industriale fino allo scorso 29 giugno.

Il commento del neo presidente

«Da astigiano – ha commentato Amalberto subito dopo l’elezione – l’emozione è doppia. La mia nomina infatti certifica la crescita dell’associazione che ho guidato negli ultimi sei anni, ma soprattutto la forza delle imprese che rappresenta, in grado di guardare avanti anche in questi anni complessi. Avendo fatto parte del Consiglio di presidenza di Confindustria Piemonte dal 2018, ho avuto modo di apprezzare tenacia e concretezza dei colleghi imprenditori. Abbiamo saputo gestire ogni tipo di crisi, continuando a investire risorse nelle nostre imprese. Mi impegno quindi a lavorare in continuità con quanto fatto finora, sicuro che insieme alla squadra di Confindustria Piemonte, sapremo affrontare i prossimi quattro anni con fiducia e determinazione”.

Le parole di Marco Gay

Amalberto succede a Marco Gay, che ha guidato l’associazione dal 2020, e che passando il testimone, ha ripercorso le principali iniziative intraprese alla guida di Confindustria Piemonte: “Ringrazio i colleghi del comitato di Presidenza, il segretario generale architetto Paolo Balistreri e tutta la squadra di Confindustria Piemonte per il supporto e la condivisione di questi anni, che sono stati impegnativi, e in cui abbiamo risposto indirizzando la nostra attività al supporto del sistema industriale piemontese, mettendo al centro il Piano Industriale condiviso con la Regione. Abbiamo voluto contribuire concretamente al superamento del tremendo periodo pandemico e abbiamo contribuito a valorizzare la capacità di attrazione del nostro territorio. Infrastrutture e capitale umano, life science e sanità, meccatronica e tecnologia sono solo alcuni dei temi su cui abbiamo lavorato per proporre soluzioni efficaci e prospettive stabili, in anni tumultuosi. Ricordo con emozione l’11 maggio 2023 quando tutti insieme abbiamo celebrato i 50 anni di Confindustria Piemonte. Una festa e un momento di orgoglio per noi, sentimento con cui oggi faccio le mie congratulazioni ed il migliore augurio di buon lavoro ad Andrea”.