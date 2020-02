Mon Circo, stasera uno spettacolo tra illusionismo e musica dal vivo

La rassegna Mon Circo

Per la prima volta in Piemonte, stasera (sabato) alle 21 – e in replica domani alle 16 – arriva al Montexpo di Montiglio Monferrato (via Monviso), per la rassegna Mon Circo, “Uomo calamita”. E’ uno spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica dal vivo e letteratura, consigliato per spettatori dai 10 anni in su, creato da Circo El Grito e Wu Ming 2 che racconta la storia di un supereroe ricercato speciale durante la Seconda guerra mondiale.

Lo spettacolo

Scritto, diretto e interpretato da Giacomo Costantini, tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, propone la voce dal vivo di Wu Ming 2 che guida lo spettatore in una vicenda tra storia e fantasia, quella di un circo clandestino durante la Seconda guerra mondiale. L’11 settembre 1940, con una circolare telegrafica, il capo della polizia ordina che vengano controllati tutti i carrozzoni, i circhi e le carovane, affinché “vengano rastrellati e concentrati sotto rigorosa vigilanza”.

L’Uomo Calamita (Giacomo Costantini) e altri fenomeni da baraccone si ritrovano così senza tendone, senza lavoro e ricercati dalla polizia. Lena – una bimba di otto anni – si ritrova invece senza il suo supereroe preferito. Per sfuggire alla persecuzione, i circensi sono costretti a darsi alla macchia ma, con l’aiuto di Lena, useranno i propri poteri, l’astuzia e il magnetismo per combattere il nazi-fascismo.

Domenica, durante l’attesa dello show, si esibiranno gli allievi della Scuola di Circo Teatrazione. A fine dello spettacolo gli artisti incontreranno il pubblico.

Consigliata la prenotazione dello spettacolo (tel. 347/7670394).

Biglietti

Biglietti: bambini 5-12 anni 8 euro, ragazzi 13 -19 anni 10 euro, adulti 13 euro, Montigliesi 10 euro, allievi scuole circo professionali e amatoriali 5 euro, forfait tribù (2 adulti + 2 bambini) 35 euro + 5 euro a bambino supplementare.